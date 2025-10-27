Песков: врио губернатора Тверской области назначат в ближайшее время

Врио губернатора Тверской области назначат в ближайшее время. Сейчас президент РФ Владимир Путин и соответствующие службы пытаются выбрать человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.