Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: врио губернатора Тверской области назначат в ближайшее время

Ведомости

Врио губернатора Тверской области назначат в ближайшее время. Сейчас президент РФ Владимир Путин и соответствующие службы пытаются выбрать человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Как только решение будет принято, мы об этом сообщим», – добавил он.

29 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя был назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Он возглавлял область с 2016 г. В сентябре 2021 г. Руденя был переизбран на второй срок, набрав 52,33% голосов.

По указу президента Руденя досрочно прекратил полномочия губернатора Тверской области. Его второй срок на посту истекал только в следующем году.

6 октября Песков говорил, что в Кремле еще не определили, кто станет врио губернатора Тверской области.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её