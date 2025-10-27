Песков: врио губернатора Тверской области назначат в ближайшее время
Врио губернатора Тверской области назначат в ближайшее время. Сейчас президент РФ Владимир Путин и соответствующие службы пытаются выбрать человека, который наиболее эффективно подойдет на эту должность. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Как только решение будет принято, мы об этом сообщим», – добавил он.
29 сентября губернатор Тверской области Игорь Руденя был назначен полпредом в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Он возглавлял область с 2016 г. В сентябре 2021 г. Руденя был переизбран на второй срок, набрав 52,33% голосов.
По указу президента Руденя досрочно прекратил полномочия губернатора Тверской области. Его второй срок на посту истекал только в следующем году.
6 октября Песков говорил, что в Кремле еще не определили, кто станет врио губернатора Тверской области.