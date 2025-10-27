Украина попросила США предоставить похожее на Tomahawk оружие
Киев попросил США предоставить оружие, похожее на Tomahawk, которое не требует особой подготовки. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский интервью Axios.
Он отметил, что украинской стороне необходимы подобные вооружения, чтобы «заставить» президент РФ Владимира Путина заключить мир. По мнению Зеленского, само наличие у Украины ракет дальнего действия подтолкнет Москву к переговорам.
Украинский идер подчеркнул, что в ходе его встречи с президентом США Дональдом Трампом 17 октября главы государства обсудили шаги по оказанию дальнейшего давления на Россию. По его мнению, американский лидер отказался предоставлять Украине ракеты Tomahawk, чтобы «не закрывать окно» для дипломатического решения конфликта.
По оценкам Киева, новые антироссийские санкции США могут сократить экспорт нефти на 50%, или на $50 млрд в месяц, отметил украинский президент. Он также выразил надежду, что за введением новых ограничений последуют вторичные санкции в отношении Москвы.
21 октября Трамп заявил Зеленскому, что Киев не должен рассчитывать на получение ракет большой дальности Tomahawk в ближайшее время. Американский лидер публично объяснял, что надеется на завершение конфликта на Украине без этих поставок.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер 24 октября рассказал, что переговоры о передаче Украине американских дальнобойных ракет Tomahawk продолжаются. По его словам, Лондон в последние дни и недели уже направил большое количество ракет Украине. Великобритания старается продвигать идею увеличения дальности их ударов, добавил он.