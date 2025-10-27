Оверчук: Россия не питает иллюзий по поводу отмены санкций
У России нет иллюзий по поводу возможной отмены санкций. В связи с этим Москве необходимо расширять и поддерживать торгово-экономические отношения со всеми странами. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
«Санкции – это просто данность, как климат: они всегда есть, но при этом нужно работать и делать свое дело», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
22 октября Вашингтон объявил о введении новых санкций против нефтяных компаний из России. Президент РФ Владимир Путин назвал эти ограничения серьезными. По его словам, они повлекут определенные последствия, но «существенно все-таки не скажутся» на экономическом самочувствии России.
Президент США Дональд Трамп 27 октября, говоря о том, рассматривает ли Вашингтон введение дополнительных антироссийских санкций, заявил, что об этом станет известно позже. «Вы узнаете», – сказал он.