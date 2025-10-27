Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Журнал Time поменял фото Трампа на обложке ноябрьского номера

Ведомости

Журнал Time поменял портрет президента США Дональда Трампа на обложке ноябрьского номера после критики американского лидера. Теперь глава Белого дома изображен в анфас.

14 октября Трамп раскритиковал свою фотографию, сделанную с нижнего ракурса и опубликованную журналом Time. Саму статью он оценил как «относительно хорошую», но фотографию – «худшей из всех возможных». Он пояснил, что этот ракурс «убрал» его волосы, в результате чего на макушке оказалось «нечто, похожее на парящую корону, но очень маленькую».

Статья посвящена мирной сделке по сектору Газа. 13 октября Трамп объявил о завершении войны в анклаве и возвращении оставшихся в живых 20 израильских заложников. В рамках соглашения также были освобождены порядка 2000 палестинских заключенных.

Несмотря на достижение сделки, стороны продолжают совершать ограниченные атаки, обвиняя друг друга в провокациях. Госсекретарь США Марко Рубио назвал новые израильские удары по Газе правом на самооборону, а не нарушением режима прекращения огня.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её