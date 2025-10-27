Журнал Time поменял фото Трампа на обложке ноябрьского номера

14 октября Трамп раскритиковал свою фотографию, сделанную с нижнего ракурса и опубликованную журналом Time. Саму статью он оценил как «относительно хорошую», но фотографию – «худшей из всех возможных». Он пояснил, что этот ракурс «убрал» его волосы, в результате чего на макушке оказалось «нечто, похожее на парящую корону, но очень маленькую».