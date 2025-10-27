В Ереване назвали неприемлемым требование Баку изменить конституцию
Выдвинутое Азербайджаном условие об изменении конституции для подписания мирного соглашения является неприемлемым для Еревана, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Его слова передает ТАСС.
По словам министра, Баку связывает подписание соглашения с внесением поправок в армянский основной закон, однако армянская сторона не разделяет такой подход. Мирзоян отметил, что, по мнению Армении, мир уже установлен и стороны могут достичь договоренностей по многим вопросам, кроме этого. Он подчеркнул, что Азербайджан утверждает о наличии «проблемы» в конституции Армении, тогда как Ереван не считает это таковой, и именно по этому пункту у сторон отсутствует взаимопонимание.
3 октября Мирзоян сообщал, что Армения не согласна с рядом предварительных условий, выдвинутых Азербайджаном в преддверии подписания мирного соглашения между двумя странами.
8 августа Баку и Ереван заключили совместную декларацию о мирных отношениях. Документ был подписан в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа. Декларация предусматривает подписание и ратификацию в будущем уже парафированного министрами иностранных дел Армении и Азербайджана мирного договора.
11 августа МИД Азербайджана и Армении обнародовали текст предварительного мирного соглашения между странами. Документ состоит из 17 пунктов. Стороны отказались от взаимных территориальных претензий и будут воздерживаться от применения силы и вмешательства во внутренние дела друг друга.