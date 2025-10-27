В Ереване назвали неприемлемым требование Баку изменить конституцию

По словам министра, Баку связывает подписание соглашения с внесением поправок в армянский основной закон, однако армянская сторона не разделяет такой подход. Мирзоян отметил, что, по мнению Армении, мир уже установлен и стороны могут достичь договоренностей по многим вопросам, кроме этого. Он подчеркнул, что Азербайджан утверждает о наличии «проблемы» в конституции Армении, тогда как Ереван не считает это таковой, и именно по этому пункту у сторон отсутствует взаимопонимание.