Politico: ЕК предложит странам ЕС взять в долг для финансирования Украины

По данным портала, такой вариант будет зафиксирован в документе, который Еврокомиссия (ЕК) опубликует в ближайшие недели вместе с «репарационным» кредитом. Кроме того, третий исход предполагает, что ЕС «отпустит» Украину. По словам источников Politico, этот вариант поддержит только Венгрия.