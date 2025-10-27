Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: ЕК предложит странам ЕС взять в долг для финансирования Украины

Ведомости

Странам Евросоюза (ЕС) в качестве «плана Б» предложат совместные долги в размере «десятков миллионов евро», чтобы профинансировать Киев, так как Бельгия отказалась от планов объединения по использованию замороженных активов России для этой цели, сообщило издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.

По данным портала, такой вариант будет зафиксирован в документе, который Еврокомиссия (ЕК) опубликует в ближайшие недели вместе с «репарационным» кредитом. Кроме того, третий исход предполагает, что ЕС «отпустит» Украину. По словам источников Politico, этот вариант поддержит только Венгрия.

20 октября газета Frankfurter Rundschau (FR) сообщала, что налогоплательщики заплатят высокую цену за использование российских замороженных активов в качестве так называемого «репарационного кредита» Украине в размере 140 млрд евро. Издание напомнило о финансовых рисках плана ЕС, согласно которому Украина вернет кредитные средства только в случае выплат «репараций» Россией.

В тот же день агентство Bloоmberg писало, что США выступают против предложенного ЕС плана по расширению использования замороженных российских активов странами G7 для поддержки Украины. Один из источников отметил, что американская сторона объяснила свое решение рисками для стабильности рынка.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь