Politico: ЕК предложит странам ЕС взять в долг для финансирования Украины
Странам Евросоюза (ЕС) в качестве «плана Б» предложат совместные долги в размере «десятков миллионов евро», чтобы профинансировать Киев, так как Бельгия отказалась от планов объединения по использованию замороженных активов России для этой цели, сообщило издание Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов.
По данным портала, такой вариант будет зафиксирован в документе, который Еврокомиссия (ЕК) опубликует в ближайшие недели вместе с «репарационным» кредитом. Кроме того, третий исход предполагает, что ЕС «отпустит» Украину. По словам источников Politico, этот вариант поддержит только Венгрия.
20 октября газета Frankfurter Rundschau (FR) сообщала, что налогоплательщики заплатят высокую цену за использование российских замороженных активов в качестве так называемого «репарационного кредита» Украине в размере 140 млрд евро. Издание напомнило о финансовых рисках плана ЕС, согласно которому Украина вернет кредитные средства только в случае выплат «репараций» Россией.
В тот же день агентство Bloоmberg писало, что США выступают против предложенного ЕС плана по расширению использования замороженных российских активов странами G7 для поддержки Украины. Один из источников отметил, что американская сторона объяснила свое решение рисками для стабильности рынка.