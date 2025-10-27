Член конгресса США осудила лидеров ЕС за критику переговоров между РФ и Украиной
Член конгресса США Анна Паулина Луна выступила с резкой критикой в адрес европейских политиков, которые осуждают инициативы по мирным переговорам между Россией и Украиной.
«Я наблюдаю, как политики ЕС осуждают мирные переговоры между Россией и Украиной, хотя ни один из них не воюет на передовой. Они спокойно отправляют молодых людей обеих стран на смерть, если это служит их собственным интересам», – написала Луна в соцсети Х, назвав таких политиков «социопатами».
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что никаких подвижек в вопросе переговорного процесса России и Украины по урегулированию конфликта нет.
Он сослался на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Киев уходит от диалога.