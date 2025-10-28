Кремль не может оценить перспективы возобновления переговоров по Украине
Москва пока не может оценить перспективы возобновления переговоров по Украине, поскольку пауза в диалоге возникла из-за нежелания Киева. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока мы не имеем возможности оценивать перспективы возобновления переговорного процесса, потому что мы неоднократно говорили, что возникшая пауза вызвана нежеланием киевского режима продолжать переговорный процесс», – сказал он.
По его словам, Киев не желает отвечать на «те вопросы, которые нами были заданы, на проекты тех документов, которые нами были представлены, и на предложения о дальнейшем рабочем формате в составе различных групп».
26 октября Песков подтвердил, что мирное урегулирование конфликта России и Украины находится на паузе. Он вновь обвинил в этом Киев, а также европейские страны. Кроме того, предпосылок для проведения новой встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет, отмечал он.
С мая этого года в Стамбуле возобновились переговоры Москвы и Киева. Третий и пока последний раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 23 июля в Стамбуле. За прошедшие встречи стороны договорились провести обмены пленными военными и гражданскими, а также на передачу тел погибших солдат.
Переговоры остановились после встречи Путина и Трампа на Аляске в августе. Американский лидер по итогам диалога объявил, что речь в урегулировании конфликта уже идет не о прекращении огня, а о мирном соглашении. С того момента продвижения к заключению сделки не было, а 22 октября Вашингтон объявил о введении новых санкций против нефтяных компаний из России.