Песков: мирное урегулирование по Украине находится на паузе

Песков: мирное урегулирование по Украине находится на паузеПричина – в «военной истерике» Евросоюза, добавил представитель Кремля
Российско-украинские переговоры находятся на паузе из-за Киева и Брюсселя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Украинцы не хотят переговорного процесса. Их всячески сподвигают на это нежелание европейцы, Евросоюз. Мы видим, что Евросоюз буквально находится в такой военной истерике. Вот это является причиной той самой паузы», - сказал он (цитата по ТАСС).
Песков указал, что предпосылок для проведения новой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. 24 октября представитель Кремля говорил, что в Кремле считают переговорную паузу с Украиной слишком затянувшейся. По его словам, она возникла из-за нежелания Киева продолжать переговорный процесс.
Переговоры Москвы и Киева возобновились в мае этого года. Третий и пока последний раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 23 июля в Стамбуле. По его итогам стороны договорились о проведении новых обменов по формуле «1200 на 1200», которые будут включать не только военнослужащих, но и гражданских лиц. Россия предложила вернуться к идее прекращения огня на отдельных участках фронта.
В августе состоялась первая после начала российской военной операции встреча президентов РФ и США. Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на Аляске. Ожидалось, что новый мирный саммит президентов состоится в октябре в Будапеште, но Трамп отменил встречу.