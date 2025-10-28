Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Кремлю пока нечего сообщить о возможном визите Ким Чен Ына в Россию

Ведомости

Кремль пока не располагает информацией о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

27 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.

«Сейчас пока нам нечего сообщить по этой теме. Обсуждались все вопросы, связанные с планами по дальнейшему развитию и укреплению нашей дружбы, нашего партнерства, нашего союзничества с КНДР», – сказал представитель Кремля.

В начале переговоров с Цой Сон Хи российский лидер передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну и отметил, что обсуждал с ним развитие двусторонних отношений во время недавней беседы в Пекине. «Все идет по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте», – добавил Путин.

Президент также поблагодарил северокорейскую делегацию за визит «в напряженное и ответственное время» и подчеркнул, что Россия придает большое значение сотрудничеству с КНДР.

До этого глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Цой Сон Хи заявил, что отношения между Москвой и Пхеньяном получили мощный импульс за последние три с половиной месяца. Он напомнил, что развитие взаимодействия происходит в соответствии с договоренностями лидеров, достигнутыми в июне 2024 г.

Глава МИД КНДР, в свою очередь, подчеркнула, что ощущает «теплоту взаимоотношений» между Россией и Северной Кореей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её