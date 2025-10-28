Песков: Кремлю пока нечего сообщить о возможном визите Ким Чен Ына в Россию
Кремль пока не располагает информацией о возможном визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
27 октября президент РФ Владимир Путин провел встречу в Кремле с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.
«Сейчас пока нам нечего сообщить по этой теме. Обсуждались все вопросы, связанные с планами по дальнейшему развитию и укреплению нашей дружбы, нашего партнерства, нашего союзничества с КНДР», – сказал представитель Кремля.
В начале переговоров с Цой Сон Хи российский лидер передал наилучшие пожелания Ким Чен Ыну и отметил, что обсуждал с ним развитие двусторонних отношений во время недавней беседы в Пекине. «Все идет по плану. Самые наилучшие пожелания ему передавайте», – добавил Путин.
Президент также поблагодарил северокорейскую делегацию за визит «в напряженное и ответственное время» и подчеркнул, что Россия придает большое значение сотрудничеству с КНДР.
До этого глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Цой Сон Хи заявил, что отношения между Москвой и Пхеньяном получили мощный импульс за последние три с половиной месяца. Он напомнил, что развитие взаимодействия происходит в соответствии с договоренностями лидеров, достигнутыми в июне 2024 г.
Глава МИД КНДР, в свою очередь, подчеркнула, что ощущает «теплоту взаимоотношений» между Россией и Северной Кореей.