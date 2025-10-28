Песков: Кремлю пока нечего сообщить о возможном визите Ким Чен Ына в Россию

До этого глава МИД России Сергей Лавров на встрече с Цой Сон Хи заявил, что отношения между Москвой и Пхеньяном получили мощный импульс за последние три с половиной месяца. Он напомнил, что развитие взаимодействия происходит в соответствии с договоренностями лидеров, достигнутыми в июне 2024 г.