Песков: Орбан отстаивает интересы Венгрии в сфере энергетики

«Мы знаем, что многие государства считают, что сами будут решать, у кого и что покупать, исходя из своих национальных интересов. В целом, Орбан, еще раз повторяю, отстаивает интересы своей страны. Любая страна заинтересована в том, чтобы приобретать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене», – отметил представитель Кремля.