Песков: Орбан отстаивает интересы Венгрии в сфере энергетики
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, планируя обсудить с президентом США Дональдом Трампом возможные меры по смягчению последствий санкций против российской нефти, защищает интересы своей страны в энергетической сфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Представитель Кремля рассказал, что власти РФ слышат заявления из Вашингтона о том, что страны должны прекратить закупать российскую нефть.
«Мы знаем, что многие государства считают, что сами будут решать, у кого и что покупать, исходя из своих национальных интересов. В целом, Орбан, еще раз повторяю, отстаивает интересы своей страны. Любая страна заинтересована в том, чтобы приобретать такие стратегические товары, как энергоресурсы, лучшего качества, в больших объемах и по меньшей цене», – отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что российские энергоресурсы остаются весьма конкурентоспособными на мировом рынке. Именно этим и объясняется сохраняющийся интерес к ним со стороны зарубежных покупателей.
27 октября глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Орбан намерен обсудить с Трампом вопрос санкций против российской энергетики. Днем раньше Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от импорта российской нефти. Он подчеркнул, что к поставке энергоресурсов нужно относиться как к «физической проблеме», так как политикой невозможно отапливать или охлаждать дома.