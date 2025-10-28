Лавров: после испытаний «Буревестника» все притихли

О завершений испытаний новой ракеты президент России Владимир Путин сообщил 26 октября. По его словам, «Буревестник» не имеет аналогов в мире. Глава государства также добавил, что предстоит еще большая работа для поступления ракеты на боевое дежурство, однако на настоящий момент все ключевые задачи были выполнены.