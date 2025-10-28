Газета
Главная / Политика /

Лавров: после испытаний «Буревестника» все притихли

Ведомости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не получал никаких дипломатических откликов от других стран после испытания Россией межконтинентальной ракеты «Буревестник».

«По дипломатическим каналам я не слышал каких-то откликов. Как-то все притихли», – сказал Лавров на пресс-конференции.

О завершений испытаний новой ракеты президент России Владимир Путин сообщил 26 октября. По его словам, «Буревестник» не имеет аналогов в мире. Глава государства также добавил, что предстоит еще большая работа для поступления ракеты на боевое дежурство, однако на настоящий момент все ключевые задачи были выполнены.

27 октября президент США Дональд Трамп в ответ на испытания «Буревестника» заявил, что у вооруженных сил США есть самая большая в мире подводная лодка и она дежурит у берегов России. Также он добавил, что США регулярно проводят испытания ядерного оружия.

