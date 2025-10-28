Глава Минобороны РФ Белоусов провел встречу с министром обороны Сирии
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов провел встречу в Москве с министром обороны переходного правительства Сирии Махрафом Абу Касрой, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
Как отмечается, в ходе переговоров обсуждалась «практическая реализация перспективных направлений двустороннего сотрудничества».
Белоусов отметил, что переговоры президента России Владимира Путина с сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа 15 октября придали «дополнительный импульс всестороннему развитию отношений по линии военных ведомств двух стран».
Данная встреча министров обороны двух стран стала второй за октябрь. Впервые они встретились во время переговоров Путина и лидера Сирии.