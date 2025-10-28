Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников в пяти регионах России
Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских дронов в период с 15:00 до 20:00 мск, сообщили в Минобороны России.
Семь беспилотников были ликвидированы в небе над Брянской областью, еще три – над Орловской областью. Российские военные также уничтожили по два БПЛА в Курской и Тульской областях, один – над территорией Калужской области.
Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги с 19:39 мск. Представитель ведомства Артем Кореняко отметил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
В ночь на 28 октября силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя регионами страны. 13 БПЛА сбили над Калужской областью, три – над Брянской и один – над Московским регионом.