Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников в пяти регионах России

Ведомости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 15 украинских дронов в период с 15:00 до 20:00 мск, сообщили в Минобороны России.

Семь беспилотников были ликвидированы в небе над Брянской областью, еще три – над Орловской областью. Российские военные также уничтожили по два БПЛА в Курской и Тульской областях, один – над территорией Калужской области.

Росавиация ограничила работу аэропорта Калуги с 19:39 мск. Представитель ведомства Артем Кореняко отметил, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на 28 октября силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над тремя регионами страны. 13 БПЛА сбили над Калужской областью, три – над Брянской и один – над Московским регионом.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь