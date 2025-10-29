Силы ПВО ликвидировали 100 украинских беспилотников над регионами России
Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 100 беспилотников ВСУ в 13 регионах России за ночь, сообщили в Минобороны РФ.
Наибольшее число дронов (46 единиц) было уничтожено над территорией Брянской области. Атаки еще 12 БПЛА отразили в небе над Калужской областью, восьми – в Белгородской. Российские военные также перехватили и нейтрализовали семь беспилотников в Краснодарском крае, по шесть – в Московской и Орловской областях.
Четыре дрона были поражены над территорией Ульяновской области, по три – над территориями Крыма и Марий Эл. Еще два БПЛА сбили в Ставропольском крае и по одному – в Курской, Смоленской и Тульской областях.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале сообщил, что в регионе предварительно получили повреждения девять жилых домов, а также производственное помещение «Мираторга». На местах падения обломков дронов работают экстренные службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что за ночь было ликвидировано четыре беспилотника, летевших на столицу.