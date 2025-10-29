Силы ПВО ликвидировали 100 украинских беспилотников над регионами России

Наибольшее число дронов (46 единиц) было уничтожено над территорией Брянской области. Атаки еще 12 БПЛА отразили в небе над Калужской областью, восьми – в Белгородской. Российские военные также перехватили и нейтрализовали семь беспилотников в Краснодарском крае, по шесть – в Московской и Орловской областях.