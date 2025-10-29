Разговор Путина и Эрдогана в день Турецкой Республики не планируется
Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с днем провозглашения Турецкой Республики не запланирован. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
Представитель Кремля уточнил, что поздравительное послание Путина было отправлено заблаговременно.
7 октября Эрдоган в разговоре по телефону поздравил Путина с днем рождения. Стороны также обсудили обстановку на Украине и в секторе Газа. Президент Турции выступил за активизацию дипломатии для урегулирования российско-украинского конфликта.
12 октября Эрдоган сообщил, что Анкара поддерживает связь с Киевом и Москвой, чтобы положить конец конфликту, который тревожит весь мир. Он добавил, что Турция придает большое значение обеспечению безопасности Черного моря и пока республике это удается. Уязвимостей для безопасности судоходства не зафиксировано.
29 октября Турция празднует 102 года со дня основания. Первым президентом республики и основателем современного турецкого государства был Мустафа Кемаль Ататюрк.