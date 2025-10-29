Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Разговор Путина и Эрдогана в день Турецкой Республики не планируется

Ведомости

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в связи с днем провозглашения Турецкой Республики не запланирован. Об этом заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.

Представитель Кремля уточнил, что поздравительное послание Путина было отправлено заблаговременно.

7 октября Эрдоган в разговоре по телефону поздравил Путина с днем рождения. Стороны также обсудили обстановку на Украине и в секторе Газа. Президент Турции выступил за активизацию дипломатии для урегулирования российско-украинского конфликта.

12 октября Эрдоган сообщил, что Анкара поддерживает связь с Киевом и Москвой, чтобы положить конец конфликту, который тревожит весь мир. Он добавил, что Турция придает большое значение обеспечению безопасности Черного моря и пока республике это удается. Уязвимостей для безопасности судоходства не зафиксировано.

29 октября Турция празднует 102 года со дня основания. Первым президентом республики и основателем современного турецкого государства был Мустафа Кемаль Ататюрк.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте