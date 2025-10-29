Разговор Путина и Эрдогана в день Турецкой Республики не планируется

12 октября Эрдоган сообщил, что Анкара поддерживает связь с Киевом и Москвой, чтобы положить конец конфликту, который тревожит весь мир. Он добавил, что Турция придает большое значение обеспечению безопасности Черного моря и пока республике это удается. Уязвимостей для безопасности судоходства не зафиксировано.