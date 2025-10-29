Газета
Швеция и Норвегия направили Украине скоростные катера Combat Boat 90

Швеция и Норвегия направили военно-морским силам (ВМС) Украины новые скоростные катера Combat Boat 90. На их базе сформировали полный дивизион. Об этом сообщил Telegram-канал морских вооруженных сил страны.

В ВМС Украины отметили, что такие катера уже используют многие страны для своей обороны, в частности государства-члены НАТО. Combat Boat 90 предназначены для выполнения различных задач: от десантирования личного состава и обороны побережья до патрулирования и защиты гражданского судоходства. 

В августе Норвегия выделила около 7 млрд крон ($695 млн) на системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot для Украины, поставки в республику будут идти из Германии. 

3 июля правительство Швеции одобрило финансирование в размере 1,5 млрд крон ($157 млн) поставок вооружения на Украину. По словам министра обороны страны Пола Йонсона, королевство направит Киеву более 10 стволов для самоходной артиллерийской установки Archer. Министр также отметил закупку грузовиков Volvo и Scania и контейнеры для разгрузки оборонного оборудования в рамках этого этапа финансирования.

