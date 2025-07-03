Швеция направит $157 млн на военную помощь Украине

В начале июля заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила информацию о том, что США пока не передадут Украине часть предназначенных ей вооружений. Она обосновала такое решение национальными интересами своей страны. По данным телеканала NBC News, среди отложенных поставок десятки ракет для зенитных ракетных систем Patriot PAC-3, тысячи 155-мм снарядов, более сотни ракет Hellfire, больше 250 ракет GMLRS для систем HIMARS, сотни ракет для переносных зенитных комплексов Stinger и другое оружие.