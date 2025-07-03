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Швеция направит $157 млн на военную помощь Украине

Ведомости

Правительство Швеции одобрило финансирование в размере 1,5 млрд крон ($157 млн) поставок вооружения на Украину, написал в соцсети X министр обороны государства Пол Йонсон.

По его словам, королевство направит Киеву более 10 стволов для самоходной артиллерийской установки Archer. Кроме того, поставка обеспечит Украине «дальнобойные и подводные возможности, а также большую логистическую поддержку». Министр отметил закупку грузовиков Volvo и Scania и контейнеры для разгрузки оборонного оборудования в рамках этого этапа финансирования.

В марте страны Европейского союза впервые с 2022 г. превзошли США по объему военной помощи Украине. Тогда сообщалось, что ЕС направил Киеву 72 млрд евро, в то время как США выделили военную помощь Киеву в размере 65 млрд евро. За март Швеция оказала финансовую поддержку Украине в размере 1,6 млрд евро, что стало на тот момент рекордным месячным показателем для страны.

В начале июля заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли подтвердила информацию о том, что США пока не передадут Украине часть предназначенных ей вооружений. Она обосновала такое решение национальными интересами своей страны. По данным телеканала NBC News, среди отложенных поставок десятки ракет для зенитных ракетных систем Patriot PAC-3, тысячи 155-мм снарядов, более сотни ракет Hellfire, больше 250 ракет GMLRS для систем HIMARS, сотни ракет для переносных зенитных комплексов Stinger и другое оружие.

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