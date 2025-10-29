Газета
Главная / Политика /

Дмитриев спрогнозировал установление мира на Украине в течение года

Ведомости

Российско-украинский конфликт завершится в течение года. С таким мнением выступил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев на инвестиционной конференции в Саудовской Аравии.

«Мы уверены, что находимся на пути к миру, и как миротворцы мы должны сделать так, чтобы это произошло», – сказал он (цитата по Reuters). Дмитриев указал, что верит в мир на Украине в течение года.

25 октября Дмитриев заявил, что Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно скорее с учетом своих интересов.

Президент США Дональд Трамп объявил 27 октября, что конфликт между Россией и Украиной станет девятым среди тех, которые он смог «урегулировать». В конце сентября Трамп уже говорил, что в мире остался только один нерешенный конфликт. Для его урегулирования, по мнению президента США, нужно свести вместе лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

Ожидалось, что Трамп встретится с Путиным в Будапеште в конце октября, но американский лидер отменил эту встречу. Он усомнился, что по итогам переговоров получится договориться о заключении сделки.

