Путин присвоил звание «гвардейской» бригаде, бойцов которой посетил в госпитале
127-й отдельной бригаде разведки Вооруженных сил России присвоено почетное наименование «гвардейская», говорится в указе президента Владимира Путина.
Почетное звание присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».
127-я отдельная бригада разведки входит в состав 18-й Крымской общевойсковой армии сухопутных войск Южного федерального округа. В рамках специальной военной операции (СВО) она принимала участие в боевых действиях на Херсонском направлении с 2023 года по настоящее время.
29 октября президент навестил раненных бойцов бригады, которые проходят лечение в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка в Москве. Путин прибыл к пациентам госпиталя с иконами, которые ему подарили на день рождения военнослужащие.
28 октября указом Путина гвардейскими стали 57-й, 130-й и 242-й мотострелковые полки.