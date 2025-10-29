Путин присвоил звание «гвардейской» бригаде, бойцов которой посетил в госпитале

127-я отдельная бригада разведки входит в состав 18-й Крымской общевойсковой армии сухопутных войск Южного федерального округа. В рамках специальной военной операции (СВО) она принимала участие в боевых действиях на Херсонском направлении с 2023 года по настоящее время.