Еврокомиссия отреагировала на сокращение численности войск США в Румынии

Ведомости

Еврокомиссия приняла к сведению решение Вашингтона сократить численность американских войск в Румынии. Об этом заявил представитель комиссии Тома Ренье.

«Еврокомиссия приняла к сведению заявление США и намерена продолжать реализовывать свою дорожную карту программы повышения боеготовности ЕС в тесной связи с НАТО», – сказал он (цитата по ТАСС). 

Он указал, что уже в первом квартале 2026 г. начнется реализация первого из четырех проектов этой программы. К концу следующего года проект выйдет на начальную стадию операционной готовности.

29 октября Вашингтон уведомил Бухарест и союзников по НАТО о решении сократить численность американских войск в Европе. Изменения коснутся контингента, развернутого на восточном фланге НАТО в рамках переоценки глобальной позиции вооруженных сил США. Около 1000 военнослужащих останутся на территории Румынии и «продолжат служить гарантией приверженности США региональной безопасности».

Советник президента страны по нацбезопасности Майк Уолтц говорил в апреле, что госдолг США размером $33 трлн больше не позволяет субсидировать европейскую безопасность.

