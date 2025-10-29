Еврокомиссия отреагировала на сокращение численности войск США в Румынии
Еврокомиссия приняла к сведению решение Вашингтона сократить численность американских войск в Румынии. Об этом заявил представитель комиссии Тома Ренье.
«Еврокомиссия приняла к сведению заявление США и намерена продолжать реализовывать свою дорожную карту программы повышения боеготовности ЕС в тесной связи с НАТО», – сказал он (цитата по ТАСС).
Он указал, что уже в первом квартале 2026 г. начнется реализация первого из четырех проектов этой программы. К концу следующего года проект выйдет на начальную стадию операционной готовности.
29 октября Вашингтон уведомил Бухарест и союзников по НАТО о решении сократить численность американских войск в Европе. Изменения коснутся контингента, развернутого на восточном фланге НАТО в рамках переоценки глобальной позиции вооруженных сил США. Около 1000 военнослужащих останутся на территории Румынии и «продолжат служить гарантией приверженности США региональной безопасности».
Советник президента страны по нацбезопасности Майк Уолтц говорил в апреле, что госдолг США размером $33 трлн больше не позволяет субсидировать европейскую безопасность.