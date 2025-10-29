Новый премьер Японии отвергла просьбу Трампа об отказе от энергоносителей из РФ
Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Токио заявила, что страна не сможет отказаться от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на призывы Вашингтона, сообщает Reuters со ссылкой на источники в японском правительстве.
По данным агентства, вопрос о поставках российского топлива обсуждался на двусторонних переговорах 28 октября. Такаити подчеркнула, что Япония зависит от импорта энергоносителей, и попросила американского лидера «с пониманием отнестись к энергетическим потребностям страны».
Перед азиатским турне Трампа США призвали союзников, включая Японию, прекратить закупки российских энергоносителей и ввести санкции, чтобы усилить давление на Москву.
Однако, как отмечает газета Nikkei, Такаити заявила, что отказ от российского газа «только обрадует Китай и Россию», поскольку ослабит энергетическую безопасность Японии.
Большинство поставок с проекта «Сахалин-2» завершатся в период с 2028 по 2033 г., и их замена, по данным министерства промышленности Японии, приведет к росту цен на электроэнергию.
В настоящее время Япония импортирует менее 1% нефти из России в рамках исключения из санкций, срок действия которого истекает в декабре. Основные поставки энергоносителей Токио получает из стран Ближнего Востока.
16 сентября министр финансов Японии Кацунобу Като заявил, что страна не поддерживает предложение США усилить давление на Россию через повышение тарифов для Китая и Индии, закупающих у России нефть.