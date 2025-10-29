Новый премьер Японии отвергла просьбу Трампа об отказе от энергоносителей из РФ

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Токио заявила, что страна не сможет отказаться от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на призывы Вашингтона, сообщает Reuters со ссылкой на источники в японском правительстве.