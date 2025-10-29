Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью и Крымом
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 15:00 до 21:00 мск 29 октября, сообщили в Минобороны РФ.
Все БПЛА были самолетного типа, четыре сбили над территорией Белгородской области, один – в небе над Крымом.
Ранее 29 октября белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил об ударе дрона вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю, в котором ехала глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова. Чиновнице и ее водителю удалось покинуть машину до попадания беспилотника.
В ночь на 29 октября силы ПВО сбили 100 беспилотников ВСУ.