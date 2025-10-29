Дрон ВСУ атаковал машину главы администрации Белгородского района
Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в котором ехала глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Сегодня, во время рабочей поездки по приграничью, за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон... И догнал в Ясных Зорях», – написал Гладков.
По словам губернатора, чиновница сумела покинуть автомобиль вместе с водителем перед ударом, они не пострадали, а машина сгорела. «Враг целенаправленно охотится за нашими главами районов, муниципальными служащими, за сотрудниками оперативных служб – это уже не первый случай. Противник сегодня вновь подтвердил свою тактику – устрашение мирных жителей», – добавил глава Белгородской области.
Ранее 29 октября сообщалось о гибели мужчины на предприятии Шебекина в результате атаки дронов ВСУ. В ночь на 29 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 100 украинских беспилотников, из них восемь – в небе над Белгородской областью.