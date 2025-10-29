Дрон ВСУ атаковал машину главы администрации Белгородского района

По словам губернатора, чиновница сумела покинуть автомобиль вместе с водителем перед ударом, они не пострадали, а машина сгорела. «Враг целенаправленно охотится за нашими главами районов, муниципальными служащими, за сотрудниками оперативных служб – это уже не первый случай. Противник сегодня вновь подтвердил свою тактику – устрашение мирных жителей», – добавил глава Белгородской области.