Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Дрон ВСУ атаковал машину главы администрации Белгородского района

Ведомости

Беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в котором ехала глава администрации Белгородского района Татьяна Круглякова. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Сегодня, во время рабочей поездки по приграничью, за машиной главы администрации Белгородского района Татьяны Петровны Кругляковой начиная с Салтыково гнался вражеский дрон... И догнал в Ясных Зорях», – написал Гладков.

По словам губернатора, чиновница сумела покинуть автомобиль вместе с водителем перед ударом, они не пострадали, а машина сгорела. «Враг целенаправленно охотится за нашими главами районов, муниципальными служащими, за сотрудниками оперативных служб – это уже не первый случай. Противник сегодня вновь подтвердил свою тактику – устрашение мирных жителей», – добавил глава Белгородской области.

Ранее 29 октября сообщалось о гибели мужчины на предприятии Шебекина в результате атаки дронов ВСУ. В ночь на 29 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 100 украинских беспилотников, из них восемь – в небе над Белгородской областью.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её