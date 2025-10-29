Медведев заявил, что «Посейдон» способен уничтожить страну вроде Бельгии
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что подводный аппарат «Посейдон» обладает мощностью, достаточной для уничтожения целой страны, такой как Бельгия. Соответствующий комментарий он оставил в соцсети X, отвечая на реплику пользователя о возможных испытаниях аппарата.
Один из пользователей пошутил, что в качестве полигона для новых испытаний «Посейдона» можно использовать Бельгию. Медведев ответил коротко: «Тогда Бельгия исчезнет».
До этого зампред Совбеза назвал «Посейдон» оружием Судного дня, поздравив в своем канале в Max друзей РФ с успешными испытаниями аппарата.
29 октября президент России Владимир Путин сообщил, что удалось не только запустить «Посейдон» с подводной лодки-носителя, но и активировать его ядерную энергетическую установку, на которой аппарат проработал определенное время. По словам Путина, подводный аппарат уникален по скорости и глубине движения и не имеет аналогов в мире, а по мощности превосходит даже межконтинентальную ракету «Сармат».
«Посейдон» – это беспилотный подводный аппарат торпедного типа с ядерной энергетической установкой и боевым зарядом. Он способен действовать автономно в течение долгого времени, двигаться на экстремальных глубинах и развивать сверхвысокую скорость.