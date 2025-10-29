Медведев заявил, что «Посейдон» способен уничтожить страну вроде Бельгии

29 октября президент России Владимир Путин сообщил, что удалось не только запустить «Посейдон» с подводной лодки-носителя, но и активировать его ядерную энергетическую установку, на которой аппарат проработал определенное время. По словам Путина, подводный аппарат уникален по скорости и глубине движения и не имеет аналогов в мире, а по мощности превосходит даже межконтинентальную ракету «Сармат».