Медведев назвал «Посейдон» оружием Судного дня

Медведев назвал «Посейдон» оружием Судного дняОб успешных испытаниях подводного аппарата с ядерной установкой ранее рассказал президент
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что безэкипажный подводный аппарат «Посейдон» можно считать оружием Судного дня. Об этом он написал в своем канале в Max, поздравив друзей России с успешным испытанием аппарата.
«В отличие от «Буревестника», «Посейдон» может в полном смысле рассматриваться как оружие Судного дня», – отметил Медведев.
29 октября президент Владимир Путин сообщил, что Россия впервые провела успешные испытания «Посейдона» с ядерной энергетической установкой. Об этом он рассказал в ходе общения с ранеными бойцами спецоперации в госпитале.
По словам главы государства, во время теста аппарату удалось не только стартовать с подводной лодки-носителя, но и запустить собственную атомную установку, на которой он проработал определенное время.
Путин подчеркнул, что «Посейдон» обладает уникальными характеристиками по скорости и глубине движения, что делает его перехват невозможным. Он также отметил, что по мощности аппарат превосходит даже межконтинентальную ракету «Сармат» и не имеет аналогов в мире.
«Посейдон» – российский беспилотный подводный аппарат торпедного типа, оснащенный ядерной энергетической установкой и ядерным зарядом. Аппарат может работать автономно в течение долгого времени, следуя заданному курсу и ожидая приказа. Он способен погружаться на экстремальные глубины, что делает его практически неуязвимым для существующих противолодочных систем. Кроме того, он обладает сверхвысокой скоростью.