Медведев назвал «Посейдон» оружием Судного дня

Путин подчеркнул, что «Посейдон» обладает уникальными характеристиками по скорости и глубине движения, что делает его перехват невозможным. Он также отметил, что по мощности аппарат превосходит даже межконтинентальную ракету «Сармат» и не имеет аналогов в мире.