Посольство готово сотрудничать с США по воссоединению семей из России и Украины

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива сенаторов США по признанию России «государством – спонсором терроризма» стала попыткой сорвать диалог между странами. Такая идея возникла в Вашингтоне из-за якобы похищений украинских детей. Дипломат подчеркнула, что уже 122 ребенка из 98 семей воссоединились со своими родственниками, проживающими на Украине или в других странах. В Россию, в свою очередь, вернулись 29 детей из 21 семьи с территории Украины.