Посольство готово сотрудничать с США по воссоединению семей из России и Украины
Россия готова к взаимодействию с американской стороной в рамках воссоединения российских и украинских семей, но вместо этого наблюдает кампанию лжи и выдумок, заявили «РИА Новости» в посольстве РФ в Вашингтоне.
«Российская сторона открыта к добросовестному взаимодействию для помощи в воссоединении семей и детей <...>. Вместо этого мы наблюдаем кампанию лжи и выдумок о "десятках тысяч" похищенных несовершеннолетних, хотя представленный Украиной список включает 339», – отметили представители посольства.
24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что инициатива сенаторов США по признанию России «государством – спонсором терроризма» стала попыткой сорвать диалог между странами. Такая идея возникла в Вашингтоне из-за якобы похищений украинских детей. Дипломат подчеркнула, что уже 122 ребенка из 98 семей воссоединились со своими родственниками, проживающими на Украине или в других странах. В Россию, в свою очередь, вернулись 29 детей из 21 семьи с территории Украины.
12 сентября группа сенаторов США из обеих партий внесла законопроект, который закрепляет за Россией и Белоруссией статусы государств – спонсоров терроризма. Исходя из документа, это может произойти в случае, если они не вернут Украине более 19 000 детей, которых Киев считает незаконно вывезенными во время конфликта.