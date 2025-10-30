Российские средства ПВО сбили 170 БПЛА за ночь

По девять атак БПЛА силы ПВО отразили в Московском регионе и в Тульской области, по пять дронов – над территорией Рязанской, Волгоградской и Новгородской. По четыре беспилотника было сбито за ночь в небе над Белгородской и Орловской областями, а также в Крыму. Один дрон был обнаружен в Липецкой области.