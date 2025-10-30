Российские средства ПВО сбили 170 БПЛА за ночь
Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 170 украинских дронов над регионами России, сообщили в Минобороны.
Наибольшее число беспилотников (48 единиц) было ликвидировано в небе над Брянской областью. Еще 21 воздушная цель сбита в Воронежской области, 16 – в Нижегородской, 15 – в Калужской. Российские военные также нейтрализовали 14 дронов над территорией Ростовской области и 10 в Курской.
По девять атак БПЛА силы ПВО отразили в Московском регионе и в Тульской области, по пять дронов – над территорией Рязанской, Волгоградской и Новгородской. По четыре беспилотника было сбито за ночь в небе над Белгородской и Орловской областями, а также в Крыму. Один дрон был обнаружен в Липецкой области.
По данным губернатора Брянской области Александра Богомаза, в регионе нет пострадавших или разрушений. Специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что шесть беспилотников из девяти сбитых в Подмосковье были уничтожены на подлете к столице.