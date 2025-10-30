Трамп об украинском кризисе: иногда нужно позволить сторонам сражаться
Американский президент Дональд Трамп, говоря о конфликте России и Украины, заявил, что иногда нужно позволить сторонам сражаться.
«Мы согласны, что стороны вовлечены в боевые действия, и иногда нужно просто позволить им сражаться», – сказал Трамп после встречи в Пусане с председателем КНР Си Цзиньпином (цитата по «РИА Новости»).
Трамп объявил 27 октября, что конфликт между Россией и Украиной станет девятым среди тех, которые он смог «урегулировать». В конце сентября Трамп уже говорил, что в мире остался только один нерешенный конфликт. Для его урегулирования, по мнению президента США, нужно свести вместе лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Накануне в Кремле оценили усилия Трампа по разрешению украинского кризиса.