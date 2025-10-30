Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО за четыре часа сбили 30 украинских БПЛА над регионами РФ

Ведомости

В период с 11:00 до 15:00 мск средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 30 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщил Telegram-канал Минобороны. 

11 БПЛА сбили над территорией Брянской области, еще 10 – над Белгородской. 4 беспилотника силы ПВО уничтожили в небе над Крымом, 3 – над Курской областью и по одному – над Калужской областью и акваторией Черного моря. 

В аэропорту Калуги с 12:19 мск Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Мера действовала до 13:07 мск.

Минобороны РФ сообщало, что российские силы ПВО за ночь сбили 170 украинских беспилотников. Больше всего дронов уничтожено в Брянской области – 48. В Воронежской сбито 21 устройство, в Нижегородской – 16, в Калужской – 15.

В Ростовской области нейтрализовано 14 беспилотников, в Курской – 10. В Московском регионе и Тульской области отражено по девять атак, в Рязанской, Волгоградской и Новгородской – по пять. По четыре дрона сбиты над Белгородской и Орловской областями, а также в Крыму. Один беспилотник сбили в Липецкой области.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте