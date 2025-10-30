Силы ПВО за четыре часа сбили 30 украинских БПЛА над регионами РФ

В Ростовской области нейтрализовано 14 беспилотников, в Курской – 10. В Московском регионе и Тульской области отражено по девять атак, в Рязанской, Волгоградской и Новгородской – по пять. По четыре дрона сбиты над Белгородской и Орловской областями, а также в Крыму. Один беспилотник сбили в Липецкой области.