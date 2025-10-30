Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов

Ведомости

В аэропорту Калуги с 12:19 мск введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, объяснив меры необходимостью обеспечить безопасность полетов.

В ночь на 30 октября ограничения также действовали в московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово». Утром они вводились во Владикавказе, Грозном, Магасе, Нижнекамске и Ижевске, но позже все эти воздушные гавани вернулись к штатному режиму.

Минобороны РФ сообщало, что российские силы ПВО за ночь сбили 170 украинских беспилотников. Больше всего дронов уничтожено в Брянской области – 48. В Воронежской сбито 21 устройство, в Нижегородской – 16, в Калужской – 15.

В Ростовской области нейтрализовано 14 беспилотников, в Курской – 10. В Московском регионе и Тульской области отражено по девять атак, в Рязанской, Волгоградской и Новгородской – по пять. По четыре дрона сбиты над Белгородской и Орловской областями, а также в Крыму. Один беспилотник сбили в Липецкой области.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь