В аэропорту Калуги временно ограничили прием и выпуск самолетов
В аэропорту Калуги с 12:19 мск введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в Telegram пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, объяснив меры необходимостью обеспечить безопасность полетов.
В ночь на 30 октября ограничения также действовали в московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово». Утром они вводились во Владикавказе, Грозном, Магасе, Нижнекамске и Ижевске, но позже все эти воздушные гавани вернулись к штатному режиму.
Минобороны РФ сообщало, что российские силы ПВО за ночь сбили 170 украинских беспилотников. Больше всего дронов уничтожено в Брянской области – 48. В Воронежской сбито 21 устройство, в Нижегородской – 16, в Калужской – 15.
В Ростовской области нейтрализовано 14 беспилотников, в Курской – 10. В Московском регионе и Тульской области отражено по девять атак, в Рязанской, Волгоградской и Новгородской – по пять. По четыре дрона сбиты над Белгородской и Орловской областями, а также в Крыму. Один беспилотник сбили в Липецкой области.