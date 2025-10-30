Захарова: фокус «коалиции желающих» смещается на финансовое давление на РФ
Представители «коалиции желающих» сейчас смещают фокус с военной поддержки Украины на финансовое давление на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
Она также отметила, что попытки европейских стран «поживиться» за счет замороженных российских активов и доходов от них указывают на то, что их ресурсы на исходе.
Politico 30 октября писало, что послы ЕС на встрече в Брюсселе обсудили дальнейшие шаги по плану финансирования репараций Украине за счет доходов от российских замороженных активов, но существенного прогресса достигнуто не было.
23 октября Bloomberg сообщал, что лидеры Евросоюза отложили решение по вопросу использования российских активов до декабря. Причиной стало требование Бельгии, в которой находится большая часть активов, предоставить дополнительные гарантии, исключающие ее ответственность за риски.