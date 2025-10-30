Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Захарова: фокус «коалиции желающих» смещается на финансовое давление на РФ

Ведомости

Представители «коалиции желающих» сейчас смещают фокус с военной поддержки Украины на финансовое давление на Россию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она также отметила, что попытки европейских стран «поживиться» за счет замороженных российских активов и доходов от них указывают на то, что их ресурсы на исходе.

Politico 30 октября писало, что послы ЕС на встрече в Брюсселе обсудили дальнейшие шаги по плану финансирования репараций Украине за счет доходов от российских замороженных активов, но существенного прогресса достигнуто не было.

23 октября Bloomberg сообщал, что лидеры Евросоюза отложили решение по вопросу использования российских активов до декабря. Причиной стало требование Бельгии, в которой находится большая часть активов, предоставить дополнительные гарантии, исключающие ее ответственность за риски.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь