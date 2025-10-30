Newsweek: США могут запустить ракеты Tomahawk по Венесуэле
США могут запустить серию ракет большой дальности Tomahawk по целям в Венесуэле, чтобы усилить давление на президента Николаса Мадуро. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на экс-посла США в Панаме Джона Фили.
Издание подчеркивает, что президент США Дональд Трамп допустил возможность атак по территории Венесуэлы, когда санкционировал операции Центрального разведывательного управлениея (ЦРУ). Однако удар, если и последует, то будет точечным, отметил другой источник.
Вице-адмирал ВМС США в отставке Джо Сестак при этом указал, что наземное вторжение Штатов исключено. Трамп, по его словам, воздержится от таких операций.
22 октября The Washington Post сообщала, что Трамп разрешил проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. Издание отметило, что в Карибском море оказались десятки американских военных кораблей и самолетов, а также тысячи военнослужащих.
Американский лидер говорил, что США недовольны Венесуэлой «по многим причинам, и одна из них – наркотики». 24 октября он объявил, что Вашингтон может провести наземную операцию в Венесуэле.