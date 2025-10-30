Захарова: Россия поддерживает Венесуэлу в деле защиты суверенитета
Россия поддерживает контакт с властями Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Мы находимся в контакте с нашими партнерами, готовы и далее должным образом реагировать на их обращения с учетом существующих и потенциальных угроз», – сказала она.
27 октября президент РФ Владимир Путин ратифицировал договор между Россией и Венесуэлой о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. В марте он говорил, что соглашение создаст прочный фундамент для последующего расширения многоплановых связей в долгосрочной перспективе.
22 октября The Washington Post сообщала, что президент США Дональд Трамп разрешил проведение секретных операций Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) в Венесуэле.