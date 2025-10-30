Газета
Главная / Политика /

В США пояснили заявление Трампа о ядерных испытаниях

Ведомости

Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении к ядерным испытаниям не означает их немедленного начала. Об этом сообщил кандидат на пост главы Стратегического командования ВС США (STRATCOM) вице-адмирал Ричард Коррелл. Он уточнил, что речь шла о тестировании «на равных условиях» с другими странами.

«Я бы не стал предполагать, что слова президента означают начало ядерных испытаний», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Коррелл уточнил, что в цитате американского лидера были слова «начать испытывать наши ядерные вооружения на равных условиях».

США не уведомляли Россию о намерении возобновить ядерные испытания

Политика / Международные отношения

30 октября Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на сопоставимых с другими странами условиях. Позже, отвечая журналистам, он отметил, что, как ему кажется, «все проводят» такие испытания. Трамп подчеркнул, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но испытания не проводились много лет. В условиях, когда «все проводят испытания», уместно предпринять аналогичные шаги, отметил он.

Издание Axios писало, что такой подход может спровоцировать новый виток гонки вооружений между крупнейшими державами. Reuters также указало, что подобный сигнал будет воспринят Москвой и Пекином как демонстрация стратегической мощи США.

30 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить испытания. Он напомнил, что действует международный мораторий. Песков также прокомментировал слова Трампа о якобы проводимых испытаниях в других странах: «До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием». По его словам, если речь идет об испытаниях «Буревестника», то они не являются ядерными: «Никоим образом».

