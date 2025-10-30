В США пояснили заявление Трампа о ядерных испытаниях

30 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить испытания. Он напомнил, что действует международный мораторий. Песков также прокомментировал слова Трампа о якобы проводимых испытаниях в других странах: «До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием». По его словам, если речь идет об испытаниях «Буревестника», то они не являются ядерными: «Никоим образом».