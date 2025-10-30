В США пояснили заявление Трампа о ядерных испытаниях
Заявление президента США Дональда Трампа о возвращении к ядерным испытаниям не означает их немедленного начала. Об этом сообщил кандидат на пост главы Стратегического командования ВС США (STRATCOM) вице-адмирал Ричард Коррелл. Он уточнил, что речь шла о тестировании «на равных условиях» с другими странами.
«Я бы не стал предполагать, что слова президента означают начало ядерных испытаний», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Коррелл уточнил, что в цитате американского лидера были слова «начать испытывать наши ядерные вооружения на равных условиях».
30 октября Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что поручил Пентагону начать тестирование ядерных вооружений на сопоставимых с другими странами условиях. Позже, отвечая журналистам, он отметил, что, как ему кажется, «все проводят» такие испытания. Трамп подчеркнул, что США обладают крупнейшим ядерным арсеналом, но испытания не проводились много лет. В условиях, когда «все проводят испытания», уместно предпринять аналогичные шаги, отметил он.
30 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Вашингтон не уведомлял Москву о намерении возобновить испытания. Он напомнил, что действует международный мораторий. Песков также прокомментировал слова Трампа о якобы проводимых испытаниях в других странах: «До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием». По его словам, если речь идет об испытаниях «Буревестника», то они не являются ядерными: «Никоим образом».