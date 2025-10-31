Песков: Путин может вручить госнаграды создателям «Буревестника»

При этом 30 октября Песков отметил, что испытания «Буревестника» нельзя считать ядерными. Он напомнил, что в мире действует мораторий на ядерные испытания и Россия его соблюдает. «Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием», – сказал тогда он.