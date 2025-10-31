Песков: Путин может вручить госнаграды создателям «Буревестника»
Президент РФ Владимир Путин, вероятно, вручит государственные награды разработчикам ракеты «Буревестник», сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«С большой долей вероятности можно предположить, что да», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
26 октября Путин сообщил, что в России завершены решающие испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. По его словам, для установки оружия на боевое дежурство предстоит еще большая работа, но ключевые задачи выполнены.
При этом 30 октября Песков отметил, что испытания «Буревестника» нельзя считать ядерными. Он напомнил, что в мире действует мораторий на ядерные испытания и Россия его соблюдает. «Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием», – сказал тогда он.