Афганистан и Пакистан согласовали продление перемирия

«Афганистан, Пакистан, Турция и Катар провели встречи в Стамбуле с 25 по 30 октября с целью укрепления режима прекращения огня, согласованного Афганистаном и Пакистаном в Дохе 18-19 октября 2025 г. при посредничестве Турции и Катара. Все стороны согласились на продолжение перемирия», – указано в документе.