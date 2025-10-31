Афганистан и Пакистан согласовали продление перемирия
Афганистан и Пакистан договорились о продлении перемирия и продолжении переговоров по урегулированию. Они проведут новую встречу в Стамбуле 6 ноября, говорится в опубликованном на сайте МИД Турции заявлении.
«Афганистан, Пакистан, Турция и Катар провели встречи в Стамбуле с 25 по 30 октября с целью укрепления режима прекращения огня, согласованного Афганистаном и Пакистаном в Дохе 18-19 октября 2025 г. при посредничестве Турции и Катара. Все стороны согласились на продолжение перемирия», – указано в документе.
Кроме того, страны согласились на формирование механизма мониторинга и проверки, который позволит поддерживать мир и вводить санкции в отношении нарушителей. Турция и Катар, выступая посредниками в этом переговорном процессе, поблагодарили Пакистан и Афганистан за активный вклад в урегулирование.
26 октября министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил, что Афганистан и Пакистан вступят в «открытую войну» в том случае, если не смогут достичь мирного соглашения. По словам Асифа, за «четыре–пять дней» с момента заключения перемирия не произошло никаких инцидентов и обе стороны соблюдают условия соглашения.
Ситуация на афгано-пакистанской границе обострилась в середине октября. После авиаудара Исламабада по Афганистану страны согласились на временное прекращение огня. Затем представители афганского движения «Талибан» и Пакистана провели переговоры в Катаре. В Дохе они достигли соглашения о немедленном прекращении огня.