Лукашенко: Протасевич является сотрудником белорусской разведки
Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич – сотрудник белорусской разведки. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, пишет «БелТА».
«Нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс», – сказал глава республики, объясняя инцидент с посадкой самолета Ryanair в 2021 г.
Тогда рейс Ryanair с Протасевичем на борту был принудительно посажен в минском аэропорту. Сам журналист был задержан белорусскими силовиками. 3 мая 2023 г. Протасевича приговорили к восьми годам колонии по статье о заговоре для захвата власти.
22 мая того же года он был помилован Лукашенко.
Вместе с ним на борту летела его девушка, россиянка Софья Сапега. В мае 2022 г. ее приговорили к шести годам колонии по статье о разжигании вражды и незаконные действия с личными данными силовиков и чиновников страны. Лукашенко помиловал Сапегу в июне 2023 г. Тогда в Кремле поблагодарили Белоруссию за помилование россиянки.