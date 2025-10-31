Газета
Политика

Лукашенко: Протасевич является сотрудником белорусской разведки

Ведомости

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич – сотрудник белорусской разведки. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, пишет «БелТА».

«Нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Туда, где работал, через Вильнюс», – сказал глава республики, объясняя инцидент с посадкой самолета Ryanair в 2021 г.

Тогда рейс Ryanair с Протасевичем на борту был принудительно посажен в минском аэропорту. Сам журналист был задержан белорусскими силовиками. 3 мая 2023 г. Протасевича приговорили к восьми годам колонии по статье о заговоре для захвата власти. 

22 мая того же года он был помилован Лукашенко.

Вместе с ним на борту летела его девушка, россиянка Софья Сапега. В мае 2022 г. ее приговорили к шести годам колонии по статье о разжигании вражды и незаконные действия с личными данными силовиков и чиновников страны. Лукашенко помиловал Сапегу в июне 2023 г. Тогда в Кремле поблагодарили Белоруссию за помилование россиянки.

