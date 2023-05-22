Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич помилован

Вместе с ним на борту самолета была задержана россиянка Софья Сапега, в мае 2022 г. ее приговорили к шести годам колонии за разжигание вражды и незаконные действия с личными данными силовиков и чиновников страны. Летом 2022 г. Сапега подала прошение о помиловании на имя Лукашенко, но получила отказ. Позже в администрации президента Белоруссии объяснили это тем, что критериев для такого решения было недостаточно. В частности, Сапега еще не отбыла «хотя бы половину срока».