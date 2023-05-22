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Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич помилован

Он был приговорен к восьми годам колонии по делу о заговоре для захвата власти в Белоруссии
Анастасия Морозова
Reuters

Экс-главред Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Роман Протасевич, приговоренный в Белоруссии к восьми годам, помилован. Об этом сообщил он сам, передает агентство «БелТА».

«Буквально только что я подписал все соответствующие документы о том, что я помилован. Это, конечно, просто прекрасная новость», – сказал он.

Протасевич также выразил благодарность Белоруссии и особенно президенту республики Александру Лукашенко за принятое решение.

Согласно действующему законодательству Белоруссии, прошение о помиловании должно быть подано лично осужденным на имя президента. Помилование может представлять собой замену наказания на более мягкий срок, полное или частичное освобождение от отбывания как основного, так и дополнительного наказания, а также освобождение от наказания условно.

Экс-главреда Nexta Протасевича приговорили к 8 годам колонии

Протасевич был задержан в мае 2021 г., когда белорусские власти вынудили самолет, на борту которого он находился, приземлиться в аэропорту Минска. 3 мая его приговорили к восьми годам колонии. Суд признал его виновным в заговоре для захвата власти. 

Вместе с ним на борту самолета была задержана россиянка Софья Сапега, в мае 2022 г. ее приговорили к шести годам колонии за разжигание вражды и незаконные действия с личными данными силовиков и чиновников страны. Летом 2022 г. Сапега подала прошение о помиловании на имя Лукашенко, но получила отказ. Позже в администрации президента Белоруссии объяснили это тем, что критериев для такого решения было недостаточно. В частности, Сапега еще не отбыла «хотя бы половину срока».

12 апреля стало известно, что осужденная россиянка согласилась на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания. 14 апреля Генпрокуратура Белоруссии предварительно дала согласие на экстрадицию Сапеги в Россию. Вопрос об экстрадиции должен быть рассмотрен 24 мая в Пресненском суде. 

Ранее по теме: Суд по экстрадиции Сапеги в Россию состоится 24 мая

Верховный суд Белоруссии признал Telegram-канал NEXTA вместе с его подразделениями NEXTA Live и Luxta террористическими организациями и запретил их деятельность на территории страны в начале апреля 2022 г. Канал активно освещал и координировал протесты в Белоруссии летом – осенью 2020 г. В октябре того же года Telegram-канал NEXTA Live и его логотип признали экстремистскими материалами. Решение принято в связи с обнаружением в видеороликах и публикациях канала «признаков экстремистской деятельности, выраженных в публичных призывах к осуществлению массовых беспорядков».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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