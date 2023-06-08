В Кремле выразили признательность Белоруссии за помилование Сапеги

Накануне, 7 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Сапегу. Она, в свою очередь, поблагодарила Лукашенко за его решение и за «возможность, которую он <...> предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи, за возможность вернуться домой». «За то, что мне был дан второй шанс», – добавила она.