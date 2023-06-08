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В Кремле выразили признательность Белоруссии за помилование Сапеги

Ведомости

Россия признательна Белоруссии за решение о помиловании россиянки Софьи Сапеги, которую в Белоруссии приговорили к шести годам колонии за незаконное распространении информации о частной жизни другого лица. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такие решения, безусловно, целиком и полностью идут в унисон с нашим братским дружественным и союзническим характером отношений», – сказал он.

Накануне, 7 июня, президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал Сапегу. Она, в свою очередь, поблагодарила Лукашенко за его решение и за «возможность, которую он <...> предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи, за возможность вернуться домой». «За то, что мне был дан второй шанс», – добавила она.

6 мая 2022 г. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал ее выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим в 167 500 белорусских рублей (5,4 млн руб. по текущему курсу). Ее признали виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших. Ранее в ходе следствия Сапега призналась в редактировании Telegram-канала, где публиковались личные данные сотрудников МВД Белоруссии.

Летом 2022 г. Сапега подала прошение о помиловании на имя Лукашенко, но получила отказ. Позже в администрации президента Белоруссии объяснили это тем, что критериев для такого решения было недостаточно. В частности, Сапега еще не отбыла «хотя бы половину срока».

Ранее по теме: Экс-главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич помилован

12 апреля стало известно, что осужденная россиянка согласилась на экстрадицию в Россию для возможного отбывания дальнейшего наказания. 14 апреля Генпрокуратура Белоруссии предварительно дала согласие на экстрадицию Сапеги в Россию. 24 апреля министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что окончательное решение об экстрадиции Сапеги будет принято Белоруссией после того, как суд в России примет решение по этому вопросу и направит его в компетентный орган в Минске. 1 июня Пресненский суд Москвы передал рассмотрение вопроса об экстрадиции россиянки в Смоленск в связи с последним местом регистрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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