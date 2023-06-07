Лукашенко помиловал россиянку Сапегу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софию Сапегу, которую в Белоруссии приговорили к шести годам колонии за незаконное распространении информации о частной жизни другого лица. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
«Наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново. Она на свободе после моего обращения к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Он с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении. Они очень просили передать их лично главе братского государства», – рассказал Кожемяко.
Лукашенко уже подписал указ о помиловании, уточнил губернатор, добавив, что на такой шаг способен «только действительно мудрый руководитель». Он выразил уверенность, что девушка сделает выводы их этой истории. «Софья летит домой, к семье», – написал Кожемяко.
Сапега поблагодарила Лукашенко за его решение и за «возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи, за возможность вернуться домой». «За то, что мне был дан второй шанс», – заявила россиянка.
«Это очень здорово. Мы рады и благодарны. Сапега наконец-то сможет вернуться домой без каких либо ограничений и отбытия наказания», – заявил «Ведомостям» адвокат россиянки Антон Гашинский.
6 мая 2022 г. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал ее выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим в 167 500 белорусских рублей (5,4 млн руб. по текущему курсу). Ее признали виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших. Ранее в ходе следствия Сапега призналась в редактировании Telegram-канала, где публиковались личные данные сотрудников МВД Белоруссии.
4 апреля Генпрокуратура Белоруссии предварительно дала согласие на экстрадицию Сапеги в Россию. 24 апреля министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что окончательное решение об экстрадиции Сапеги будет принято Белоруссией после того, как суд в России примет решение по этому вопросу и направит его в компетентный орган в Минске. 1 июня Пресненский суд Москвы передал рассмотрение вопроса об экстрадиции россиянки в Смоленск в связи с последним местом регистрации.
В мае Лукашенко помиловал экс-главреда Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романа Протасевича, приговоренного в Белоруссии к восьми годам.