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Лукашенко помиловал россиянку Сапегу

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал россиянку Софию Сапегу, которую в Белоруссии приговорили к шести годам колонии за незаконное распространении информации о частной жизни другого лица. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново. Она на свободе после моего обращения к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Он с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении. Они очень просили передать их лично главе братского государства», – рассказал Кожемяко.

Лукашенко уже подписал указ о помиловании, уточнил губернатор, добавив, что на такой шаг способен «только действительно мудрый руководитель». Он выразил уверенность, что девушка сделает выводы их этой истории. «Софья летит домой, к семье», – написал Кожемяко.

Сапега поблагодарила Лукашенко за его решение и за «возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи, за возможность вернуться домой». «За то, что мне был дан второй шанс», – заявила россиянка.

«Это очень здорово. Мы рады и благодарны. Сапега наконец-то сможет вернуться домой без каких либо ограничений и отбытия наказания», – заявил «Ведомостям» адвокат россиянки Антон Гашинский.

6 мая 2022 г. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также обязал ее выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим в 167 500 белорусских рублей (5,4 млн руб. по текущему курсу). Ее признали виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших. Ранее в ходе следствия Сапега призналась в редактировании Telegram-канала, где публиковались личные данные сотрудников МВД Белоруссии.

4 апреля Генпрокуратура Белоруссии предварительно дала согласие на экстрадицию Сапеги в Россию. 24 апреля министр юстиции России Константин Чуйченко отметил, что окончательное решение об экстрадиции Сапеги будет принято Белоруссией после того, как суд в России примет решение по этому вопросу и направит его в компетентный орган в Минске. 1 июня Пресненский суд Москвы передал рассмотрение вопроса об экстрадиции россиянки в Смоленск в связи с последним местом регистрации.

В мае Лукашенко помиловал экс-главреда Telegram-канала NEXTA (признан в Белоруссии экстремистским и террористическим) Романа Протасевича, приговоренного в Белоруссии к восьми годам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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