Miami Herald: США могут нанести удар по целям в Венесуэле в ближайшие часы

По данным WSJ, американский лидер еще не принял окончательного решения о нанесении наземных ударов. При этом официальные лица США рассказали газете, что потенциальная кампания будет сосредоточена на целях, которые находятся «на стыке наркобанд и режима Мадуро». По словам одного из источников WSJ, потенциальные цели включают контролируемые военными порты и аэропорты, которые предположительно используются для перевозки наркотиков, в том числе военно-морские объекты и взлетно-посадочные полосы.