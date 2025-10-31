Miami Herald: США могут нанести удар по целям в Венесуэле в ближайшие часы
Вашингтон может нанести удары по целям в Венесуэле в ближайшие дни или даже часы. Атака будет направлена на уничтожение «иерархии наркокартеля». Об этом пишет Miami Herald со ссылкой на источники.
Собеседники газеты не уточнил, является ли президент Венесуэлы Николас Мадуро одной из целей США, но подчеркнули, что «его время на исходе». По словам источников Miami Herald, венесуэльский лидер может оказаться в ловушке, когда не сможет выехать из страны.
31 октября The Wall Street Journal писала, что Вашингтон планирует нанести удары по военным объектам в Венесуэле, которые используются для контрабанды наркотиков. Собеседники газеты добавили, что если президент США Дональд Трамп решит продолжить наносить авиаудары по Венесуэле, это послужит сигналом Мадуро о том, что «пришло время уйти в отставку».
По данным WSJ, американский лидер еще не принял окончательного решения о нанесении наземных ударов. При этом официальные лица США рассказали газете, что потенциальная кампания будет сосредоточена на целях, которые находятся «на стыке наркобанд и режима Мадуро». По словам одного из источников WSJ, потенциальные цели включают контролируемые военными порты и аэропорты, которые предположительно используются для перевозки наркотиков, в том числе военно-морские объекты и взлетно-посадочные полосы.
22 октября The Washington Post сообщала, что Трамп разрешил проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. Издание отметило, что в Карибском море оказались десятки американских военных кораблей и самолетов, а также тысячи военнослужащих.