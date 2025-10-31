Протасевич подтвердил слова Лукашенко о работе на белорусскую разведку
Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич подтвердил, что является сотрудником белорусской разведки. Заявление главы Белоруссии Александра Лукашенко Протасевич подтвердил ТАСС и «Осторожно, новости».
«Мой комментарий будет краткий: да, я могу подтвердить эту информацию, но на данный момент это все, что я могу сказать», – сказал он.
31 октября Лукашенко сообщил, что Протасевича «не нужно было задерживать», поскольку он является сотрудником разведки республики. При посадке самолета в 2021 г. Протасевич летел из Греции, где доложил разведчикам «все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно».
В начале мая 2023 г. Протасевича приговорили к восьми годам колонии по статье о заговоре для захвата власти. 22 мая того же года он был помилован Лукашенко.
Вместе с ним была задержана его девушка, россиянка Софья Сапега, которую в 2022 г. приговорили к шести годам колонии по статье о разжигании вражды и незаконные действия с личными данными силовиков и чиновников страны. Лукашенко помиловал ее в июне 2023 г.