Средства ПВО сбили 38 беспилотников над Россией

В период с 16:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили три дрона над Курской и Белгородской областями. Днем 31 октября ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА. Два дрона были сбиты над территорией Курской области, еще по одному – над Белгородской и Воронежской областями.