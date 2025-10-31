Средства ПВО сбили 38 беспилотников над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 38 украинских беспилотников над российскими регионами вечером 31 октября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Больше всего уничтожено над Белгородской областью – 34 БПЛА. По два дрона сбили над Воронежской областью и Крымом. Дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:00 мск.
В период с 16:00 до 20:00 мск силы ПВО уничтожили три дрона над Курской и Белгородской областями. Днем 31 октября ПВО уничтожила четыре украинских БПЛА. Два дрона были сбиты над территорией Курской области, еще по одному – над Белгородской и Воронежской областями.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил вечером 31 октября, что под удары беспилотников ВСУ попали три муниципалитета. В городе Шебекино FPV-дроном атакован автобус, вследствие чего транспортное средство получило повреждения. В Шебекинском округе в селе Белянка дрон сдетонировал на территории сельхозпредприятия, а в городе Грайворон от удара FPV-дрона повреждено легковое авто. Предварительно, пострадавших нет.