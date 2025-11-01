Песков: «Буревестник» – абсолютный прорыв в сфере оборонных технологий

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отмечал, что испытания подводного аппарата «Посейдон» и ракеты «Буревестник» не стали неожиданностью, поскольку о создании этих систем Путин объявил еще в 2018 г. в послании Федеральному собранию.