Песков: «Буревестник» – абсолютный прорыв в сфере оборонных технологий
Крылатая ракета «Буревестник» с ядерной энергетической установкой является абсолютным прорывом в области технологий и обороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «РИА Новости».
«Это абсолютный прорыв и в сфере технологий, и в сфере обороны», – подчеркнул Песков.
26 октября президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении испытаний ракеты «Буревестник». По его словам, впереди остается значительный объем работ, прежде чем комплекс будет поставлен на боевое дежурство, однако ключевые задачи уже выполнены.
30 октября Песков напомнил, что испытания «Буревестника» не являются ядерными, поскольку в мире действует мораторий на такие испытания, и Россия его соблюдает. 31 октября представитель Кремля сообщил, что Путин, вероятно, вручит государственные награды разработчикам ракеты.
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отмечал, что испытания подводного аппарата «Посейдон» и ракеты «Буревестник» не стали неожиданностью, поскольку о создании этих систем Путин объявил еще в 2018 г. в послании Федеральному собранию.