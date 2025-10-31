Шойгу заявил, что теперь всем придется поверить в испытания «Буревестника»
Испытания подводного аппарата «Посейдон» и крылатой ракеты «Буревестник» не были неожиданностью, так как об этом говорил президент РФ Владимир Путин еще в 2018 г. в послании Федеральному собранию России, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.
«Другое дело, что, может быть, кто-то не поверил тогда. Ну теперь придется поверить», – подчеркнул он на пленарном заседании международного фестиваля «Народы России и СНГ».
30 октября представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что в ЕК считают испытания Россией новых вооружений, таких как «Буревестник» и «Посейдон», «шагом в неверном направлении». При этом комментировать заявление США о возобновлении ядерных испытаний она отказалась.
26 октября Путин сообщил, что испытания «Буревестника» завершены. По его словам, еще потребуется большая работа для постановки оружия на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены. 29 октября глава государства отметил, что Россия впервые провела успешные испытания «Посейдона» с ядерной энергетической установкой. Аппарату удалось не только стартовать с подводной лодки-носителя, но и запустить собственную атомную установку, на которой он проработал определенное время.