Шойгу заявил, что теперь всем придется поверить в испытания «Буревестника»

26 октября Путин сообщил, что испытания «Буревестника» завершены. По его словам, еще потребуется большая работа для постановки оружия на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены. 29 октября глава государства отметил, что Россия впервые провела успешные испытания «Посейдона» с ядерной энергетической установкой. Аппарату удалось не только стартовать с подводной лодки-носителя, но и запустить собственную атомную установку, на которой он проработал определенное время.