В ЕК назвали испытания нового оружия в России шагом в неверном направлении
В Еврокомиссии (ЕК) считают испытания Россией новых вооружений, таких как ракеты «Буревестник» и аппарат «Посейдон», «шагом в неверном направлении». При этом на заявление США о возобновлении ядерных испытаний в ЕК отвечать отказались. Об этом заявила представитель комиссии Анита Хиппер в ходе брифинга.
«Что касается американских заявлений, то это должны комментировать власти этой страны. Что касается России, то мы считаем это шагом в неверном направлении», – заявила она (цитата по ТАСС).
Хиппер добавила, что Еврокомиссия видит в России «угрозу безопасности для Евросоюза».
30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что американское военное министерство получило от него поручение, согласно которому нужно немедленно начать ядерные испытания после 33-летнего перерыва. При этом позднее он выразил мнение, что возобновление испытаний не увеличивает мировые риски в этой области.
До этого, 26 октября, президент РФ Владимир Путин сообщил о завершении решающих испытаний крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Он отметил, что еще предстоит большая работа, чтобы поставить это оружие на боевое дежурство, но ключевые задачи выполнены.
29 октября президент сообщил, что Россия впервые провела успешные испытания «Посейдона» с ядерной энергетической установкой. По словам главы государства, во время теста аппарату удалось не только стартовать с подводной лодки-носителя, но и запустить собственную атомную установку, на которой он проработал определенное время.