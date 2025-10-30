В ЕК назвали испытания нового оружия в России шагом в неверном направлении

29 октября президент сообщил, что Россия впервые провела успешные испытания «Посейдона» с ядерной энергетической установкой. По словам главы государства, во время теста аппарату удалось не только стартовать с подводной лодки-носителя, но и запустить собственную атомную установку, на которой он проработал определенное время.