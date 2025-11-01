Газета
Главная / Политика /

Вулин: мир оказался на грани ядерной войны

Ведомости

Экс-вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью «РИА Новости» заявил, что мир находится на пороге ядерного конфликта.

По его оценке, Третья мировая война давно идет, а политика Запада привела к текущей эскалации.

Вулин призвал к скорейшему признанию конца однополярного мира и заключению нового международного договора, который мог бы гарантировать несколько десятилетий без крупных военных конфликтов.

19 апреля ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что Вулина сняли с должности зампреда правительства из-за давления Брюсселя на президента Сербии Александра Вучича.

16 апреля парламент Сербии утвердил состав нового правительства, в котором не оказалось Вулина. «Ведомости» отмечали, что он имел репутацию самого пророссийского политика в кабмине, которую сам подкреплял регулярными визитами в Россию.

Читайте также:В новом правительстве Сербии не нашлось места пророссийскому министру Вулину
