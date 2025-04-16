В новом правительстве Сербии не нашлось места пророссийскому министру Вулину

Наконец, в числе приоритетов своей работы Мацут назвал защиту суверенитета, территориальной целостности Сербии, а также обеспечение прав сербского меньшинства на территории де-факто отколовшегося Косово. Сербский премьер подчеркнул, что Белград продолжит предоставлять им госуслуги, а также выплачивать зарплаты и пенсии. «Сохранение нашего южного края [Косова] в составе Сербии – это наша конституционная обязанность, но также и наша клятва, от которой ни одно правительство не будет и не должно отступать», – добавил премьер. Мацут также анонсировал проведение в стране масштабной программы перевооружения, направленной на закупку современной транспортной и ударной авиации, а также систем ПВО.