В новом правительстве Сербии не нашлось места пророссийскому министру Вулину

В новом правительстве Сербии не нашлось места пророссийскому министру ВулинуНо политический вектор страны вряд ли изменится
Народная скупщина (однопалатный парламент) Сербии 16 апреля по итогам внеочередной сессии утвердила состав нового правительства премьер-министра Джуро Мацута, передает «Радио и телевидение Сербии» (RTS). Кабинет министров удалось согласовать лишь на вторые сутки после начала заседания, за его утверждение проголосовали 153 депутата (из 250), против – 46, остальные в голосовании не принимали участие. До своего назначения Мацут много лет занимался исследованиями в эндокринологии и в области метаболических заболеваний.
На основных постах министры совпадают с прошлом составом правительства. А главной неожиданностью стало отсутствие в новом кабинете занимавшего пост вице-премьера Александра Вулина. Он имел репутацию самого пророссийского политика в правительстве, которую сам подкреплял регулярными визитами в Россию.
9 апреля Вулин выступил с пылкой речью перед депутатами Европарламента, заявив, что Сербия никогда не вступит в военное противостояние с Россией ради членства страны в Евросоюзе (ЕС). И после этого, согласно источникам ТАСС, из Брюсселя потребовали у сербского президента Александра Вучича не включать Вулина в новый кабинет министров. Но, несмотря на отсутствие Вулина в новом кабинете, председатель созданной им партии «Движение социалистов» Боян Торбица сообщил, что эта партия продолжит поддерживать правительство и президента.
Протесты в Сербии
Отстранение Вулина действительно произошло под давлением европейских властей, уверен основатель и главный редактор проекта «Балканист» Олег Бондаренко. Новое правительство по своему составу – типичный для президентства Вучича кабинет технократов. При этом там есть квота для политиков, близких к Москве, и в целом политический вектор Сербии не изменится, добавил эксперт.
Вулин продвигал российские интересы в сербской политике и его присутствие в окружении Вучича демонстрировало уровень дружественных отношений Белграда с Москвой, говорит научный сотрудник Института славяноведения РАН Яков Смирнов. И потому отказ от его включения в состав правительства, вероятно, приведет к временному охлаждению двусторонних отношений, полагает эксперт. «Но Вучич – мастер политической игры, умеющий сидеть на нескольких стульях одновременно. Полагаю, даже без Вулина в сербском правительстве появится другая фигура, отвечающая за тесные контакты с российским руководством. Это важно для сербских властей, так как большая часть ее электората пророссийски настроена».
Как шло утверждение
Голосование в парламенте по новому правительству проходило на фоне блокирования здания государственного вещателя RTS. Протестующие требовали назначить новый совет по электронным медиа, от работы которого, по мнению демонстрантов, зависит независимость сербских СМИ. Полномочия прошлого состава органа истекли в ноябре 2024 г.
В первый день парламентской сессии Мацут в своей программной речи заявил, что основным приоритетом его правительства станет создание условий для экономического развития. По его словам, эта цель может быть достигнута за счет государственных инвестиций в инфраструктуру и развития секторов, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. По прогнозам правительства, ВВП Сербии с 2025 по 2027 г. вырастет на 13,7% (на 4,4% в среднем за один год), в первую очередь за счет внутреннего спроса и роста уровня занятости.
Мацут акцентировал внимание и на повышении качества системы высшего образования в стране. Для этого он предложил, в частности, создать специальный совет, который будет оказывать материальную и другую поддержку самым талантливым студентам.
В своей речи Мацут затронул и продолжающиеся с осени 2024 г. протестные акции по всей стране. По его словам, эти демонстрации – «естественное проявление бунтарского духа молодежи». Новый премьер также отметил, что Сербия устала от внутренних конфликтов, и призвал к национальному согласию и сотрудничеству всех слоев населения. Кроме того, новое правительство продолжит реформу судебной системы, «основываясь на европейских ценностях» и потребностях общества, добавил премьер.
Наконец, в числе приоритетов своей работы Мацут назвал защиту суверенитета, территориальной целостности Сербии, а также обеспечение прав сербского меньшинства на территории де-факто отколовшегося Косово. Сербский премьер подчеркнул, что Белград продолжит предоставлять им госуслуги, а также выплачивать зарплаты и пенсии. «Сохранение нашего южного края [Косова] в составе Сербии – это наша конституционная обязанность, но также и наша клятва, от которой ни одно правительство не будет и не должно отступать», – добавил премьер. Мацут также анонсировал проведение в стране масштабной программы перевооружения, направленной на закупку современной транспортной и ударной авиации, а также систем ПВО.
Вучич выдвинул Мацута на пост главы правительства вечером 6 апреля в ходе своего обращения к нации. Политик не состоит ни в одной партии, но незадолго до своего выдвижения стал выступать на митингах проправительственной организации «Народное движение за государство» и чуть позже вошел в ее руководство.