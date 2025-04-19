ТАСС: Вулина не включили в новый кабмин Сербии из-за давления Запада

Вулин заявил 11 апреля, что Евросоюз предложил ввести санкции против него, запретив въезд в другие европейские страны. По его словам, в Брюсселе ожидают, что он «перестанет говорить правду». ТАСС со ссылкой на источник также писал, что ЕС запустил процедуру внесения Вулина в санкционный список. Это произошло после его речи в Европарламенте.