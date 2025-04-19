ТАСС: Вулина не включили в новый кабмин Сербии из-за давления Запада
Бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина сняли с должности из-за давления Брюсселя на президента страны Александра Вучича. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.
16 апреля народная скупщина (парламент) Сербии утвердила состав нового правительства премьер-министра Джуро Мацута. В новом кабинете министров не оказалось занимавшего пост вице-премьера Вулина. «Ведомости» отмечали, что он имел репутацию самого пророссийского политика в правительстве, которую сам подкреплял регулярными визитами в Россию.
Вулин заявил 11 апреля, что Евросоюз предложил ввести санкции против него, запретив въезд в другие европейские страны. По его словам, в Брюсселе ожидают, что он «перестанет говорить правду». ТАСС со ссылкой на источник также писал, что ЕС запустил процедуру внесения Вулина в санкционный список. Это произошло после его речи в Европарламенте.
9 апреля Вулин в Европарламенте заявил, что Сербия никогда не вступит в военное противостояние с Россией ради членства в ЕС.